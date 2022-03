Danmark giver 150 millioner til Ukraines offentligt ansatte

- Det er afgørende for den ukrainske kamp, at den offentlige sektor i Ukraine kan fungere bedst muligt i den her ekstremt svære situation, siger han i en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet.

Pengene kommer, som følge af at Ukraine har bedt det internationale samfund om hjælp til akut støtte efter Ruslands invasion af landet 24. februar.

Det danske bidrag er en del af en samlet pulje på over seks milliarder kroner, der via Verdensbanken bliver stillet til rådighed for Ukraine.

Pengene bliver målrettet den ukrainske økonomi gennem en facilitet i Verdensbanken, som giver budgetstøtte og bidrager til opretholdelsen af den offentlige sektor under krisen.