Indsamling til Ukraine slår alle hidtidige rekorder

- Det her bliver den største folkelige pengeindsamling i danmarkshistorien. Lige nu ligger vi et sted mellem 900 millioner og en milliard kroner, siger Stig Fog.

Beløbet dækker udelukkende over privatindsamlede midler. Det vil sige, at offentlig støtte fra for eksempel staten, EU eller FN ikke er inkluderet.

Beløbet fordeler sig over indsamlinger fra 18 danske nødhjælpsorganisationer. Omkring 175 millioner kroner blev indsamlet under støttekoncerten ”Sammen for Ukraine”, fortæller Stig Fog.

Han mener, at der er flere årsager til, at støtten har været særligt stor i forbindelse med krigen i Ukraine.