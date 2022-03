EU-top kalder angreb i Mariupol for massiv krigsforbrydelse

Ifølge Ukraine har russiske styrker de seneste uger blandt andet bombet et børnehospital, et stort teater og en kunstskole i Mariupol.

Josep Borrell kalder Ruslands invasion af Ukraine for ”en massiv ødelæggelse af et land uden at tage noget hensyn til krigens love”.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod, deltager i mandagens udenrigsministermøde i Bruxelles. Her skal udenrigsministrene blandt andet diskutere nye mulige sanktioner mod Rusland.

Mariupol er en havneby, der ligger i Donetsk-regionen i det østlige Ukraine. Det er en strategisk vigtig by i kampen om Ukraine.