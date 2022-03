Rusland beskyldes for at tvinge ukrainere til slavearbejde

Den britiske udenrigsminister, Liz Truss, fordømmer det, som er blevet beskrevet som ”bortførelse og deportering” af ukrainere fra den belejrede by Mariupol.

Fordømmelsen fra Truss kommer, efter at et ukrainsk parlamentsmedlem har hævdet, at hendes landsmænd bliver tvunget til at flytte til ”fjerne dele af Rusland” for at arbejde under forhold, der minder om slaveri.