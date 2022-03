Mens forhandlingerne mellem Ukraine og Rusland fortsætter - og der er en forsigtig optimisme fra begge parter - så bomber russerne stadig byer i store dele af Ukraine.

Samtidig bliver der skruet op for retorikken mellem USA’s præsident, Joe Biden, og den russiske leder, Vladimir Putin.

Få et hurtigt overblik over udviklingen i Ukraine-krigen i fem punkter her: