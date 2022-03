Zelenskyjs falske overgivelse fik skærmtid i Ukraine

Stationen skriver, at den var udsat for et hackerangreb, og at videoen er falsk.

I den falske video udtaler Volodymyr Zelenskyj ifølge Sky News, at det ikke er let at være præsident.

- Jeg har valgt at give Donbass tilbage. Jeg vil råde jer til at lægge jeres våben og vende hjem til jeres familier. Det kan ikke betale sig at dø i den her krig, lød det.

Ukraines forsvarsministerium offentliggjorde efterfølgende en Twitter-video, hvor Volodymyr Zelenskyj kalder videoen for en ”barnlig provokation”.