EU forbereder nye sanktioner mod Rusland

Han går dog ikke i detaljerne med, hvad de nye sanktioner er. Eller hvad der skal til for at udløse dem. EU har gjort det klart for Rusland, at man ønsker et omgående stop for kamphandlingerne og tilbagetrækning af Ruslands tropper i Ukraine.

Udmeldingen fra den franske finansminister kommer, efter at EU-landene tirsdag blev enige om den fjerde sanktionspakke. Den er målrettet blandt andet Ruslands militærindustri, stålindustri samt nye investeringer i russisk energi.

Derudover indfører EU et forbud mod at eksportere luksusvarer som dyre biler og smykker fra EU for at ramme Ruslands elite.