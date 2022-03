Mens krigen i Ukraine går ind i sin 19. dag, har EU vedtaget en fjerde runde af sanktioner mod Rusland. Det oplyser EU-Kommissionen.

De nye sanktioner er målrettet blandt andet Ruslands militærindustri, stålindustri samt nye investeringer i russisk energi.

Derudover indfører EU også et forbud mod at eksportere luksusvarer som dyre biler og smykker fra EU for at ramme Ruslands elite.