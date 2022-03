Ledere fra Polen, Tjekkiet og Slovenien rejser til Kyiv

Meddelelsen kom kort efter, at det var blevet oplyst, at de tre europæiske regeringsledere ville komme til Kyiv senere på dagen.

Deres besøg finder sted på et tidspunkt, hvor russiske styrker fortsætter dødelige angreb på den ukrainske hovedstad. Her blev række boligblokke ramt af granater tidligt tirsdag. Mindst to blev dræbt og et ukendt antal blev såret.

Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, hans tjekkiske kollega Petr Fiala og Sloveniens Janez Jansa skal også mødes med Ukraines premierminister, Denis Shmyhal, i Kyiv.