Kræftsyge børn er fløjet fra Ukraine til Storbritannien

- De får nu livreddende behandling af det britiske sundhedsvæsen. De er ledsaget af deres ukrainske behandlere, siger Javid til Sky News.

Regeringen i London er blevet kritiseret for at have insisteret på, at de, der var på flugt, og som ville slutte sig til pårørende i Storbritannien, først måtte skaffe sig visa.

Den britiske sundhedsminister siger, at der er blevet udstedt godt 3000 visa til ukrainere, som har familiemedlemmer i Storbritannien.

Samtidig har den britiske regering mandag lanceret et program, der kaldes ”Hjem for Ukraine”, som har til formål at få ”titusindvis” af ukrainere uden familierelationer til at blive i Ukraine.