Briter tilbydes kontanter for at åbne deres hjem for ukrainere

Enhver, der stiller et værelse eller et hjem til rådighed, skal dokumentere, at boligen lever op til de normale standarder.

- Jeg opfordrer folk over hele landet til at tilslutte sig den nationale indsats og tilbyde støtte til vores ukrainske venner. Sammen kan vi give et trygt hjem til dem, der har så desperat brug for det, siger Michael Gove.

Premierminister Boris Johnsons regering har fået kritik for at have været for sløv til at tillade ukrainske flygtninge indrejse ved at fastholde de eksisterende regler for asylansøgninger og indrejsevisum.

Det har fået medlemmer af parlamentet til at beskylde regeringen for at prioritere bureaukrati på bekostning af de ukrainere, der flygter fra de russiske invasionsstyrker.