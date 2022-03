Pige dræbt i påstået russisk angreb mod børnehospital

Det påståede angreb er blevet fordømt i hårde vendinger fra flere sider.

Herunder af Red Barnets chef i Østeuropa, Irina Saghoyan.

- Det er rædselsvækkende, at et sted, hvor folk søger hen for at få hjælp, er blevet fuldstændig ødelagt, siger hun i en udtalelse.

- Hvor kan familier og børn tage hen, hvis hospitaler ikke engang er sikre? De må ikke blive kamppladser, hvor konflikter raser, og hvor uskyldige børn ender som ofre, lyder det fra Irina Saghoyan.