Kofod støtter undersøgelse af krigsforbrydelser i Ukraine

I sidste ende er Ruslands præsident, Vladimir Putin, ansvarlig ifølge Kofod.

- Der bliver brugt angreb på civile og ødelæggelser i et omfang, som få havde forestillet sig. Vi gør alt, hvad vi kan for at stoppe Putin via sanktioner og for at hjælpe ukrainerne, siger Jeppe Kofod.

I sidste uge åbnede Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag en officiel undersøgelse af mulige krigsforbrydelser i Ukraine. ICC er således gået i gang med at indsamle beviser til sagen.

Undersøgelsen er igangsat på anmodning fra 39 af domstolens medlemslande herunder Danmark.