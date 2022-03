Sveriges profilerede coronachef stopper og har fået job i WHO

Den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell forlader sit job i den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Tegnell har i stedet fået job i Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Her skal han arbejde for WHO’s globale vaccinationskampagne.

- Jeg har arbejdet med vacciner i 30 år og har samtidig altid brændt for internationale spørgsmål. Nu får jeg fået chancen for at bidrage til det omfattende internationale samarbejde, siger han i en pressemeddelelse.