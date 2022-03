07/03/2022 KL. 07:00

Se måltavlen efter coronakrisen i Danmark og Sverige. Eksperterne er overraskede

Danmark brugte den store hammer med massiv nedlukning og en lang række love og regler, som regulerede danskernes adfærd, da coronaepidemien ramte landet for to år siden. Svenskerne havde en blødere tilgang med anbefalinger, åbne skoler og mere gang i bylivet. Resultaterne peger ifølge en stribe forskere i retning af, at den ene nabo har klaret krisen langt bedre end den anden.