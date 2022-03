Energiselskaber: Udfasning af russisk gas i EU er nødvendigt

Det er i lyset af Ruslands aggression i Ukraine, at EU-Kommissionen vil udfase gassen.

Rusland leverer omkring 40 procent af EU-landenes gas.

Ifølge Anders Stouge er mere grøn strøm og ”massiv elektrificering” på sigt den ”eneste kur mod Europas afhængighed af naturgas”.

- Derfor skal vi stille mange flere vindmøller og solceller op, sørge for et robust elnet og styrke det indre marked for energi.

- Med tæt adgang til Nordsøen og Østersøen spiller Danmark en nøglerolle i at levere masser af den grønne strøm, der skal erstatte naturgassen.