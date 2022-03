Det er kun tre uger siden, at EU-Kommissionen i sin økonomiske vinterprognose spåede flot økonomisk vækst i EU i 2022.

Men siden da har Rusland invaderet Ukraine. Og mens bomberne er faldet i Ukraine, er energipriserne røget i vejret i Europa.

Nu erkender EU-Kommissionen, at prognosen for 2022 med en vækst på 4,0 procent ikke kommer til at holde. Men EU-Kommissionen forventer fortsat, at EU-landenes økonomi samlet set vil vokse i 2022.