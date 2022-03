Onsdag eftermiddag mødes EU’s økonomi- og finansministre til en videokonference for at diskutere mulighederne for at hjælpe virksomheder, der får sværere ved at drive forretning på grund af sanktionerne mod Rusland.

Finansminister Nicolai Wammen (S) deltager på mødet. Ministeriet ønsker ikke at kommentere mødets indhold.

Hverken Venstre, SF eller Enhedslisten har et færdigt bud på, hvordan man skal hjælpe. Det kommer an på, hvordan restriktionerne rammer, og hvilke rammer EU laver.

Erhvervsordfører Torsten Schack (V) ”har ikke en færdig opskrift” på, hvordan man skal hjælpe.