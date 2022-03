Seniorforsker: For Rusland er finsk Nato-medlemskab katastrofalt

- At finnerne, hvor neutralitet traditionelt har spillet en stor rolle, nu begynder at tale om Nato, viser, at der er sket en stor bevægelse væk fra Rusland.

Forudsætter man, at det nuværende russiske styre fortsætter, vil Rusland formentlig reagere voldsomt, siger han.

- Lige nu har de ikke overskud til at gøre så meget, og fokus er et andet sted. De kunne godt svare igen militært og forsøge at skræmme Finland

- Når de har sundet sig, kan det være at true med atomvåben, opstille tropper og lignende, siger han.