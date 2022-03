Finland skal drøfte Nato-medlemskab - flertal af finnerne er for

- I morgen skal vi have et folketingsmøde med alle folketingets partier, hvor vi sammen skal gennemgå situationen. Vi vil helt sikkert også diskutere dette spørgsmål, siger hun med henvisning til spørgsmålet om Nato.

Finland har EU’s længste grænse til Rusland - den er mere end 1340 kilometer lang.

Og for første gang nogensinde er det finske folk for, at deres land skal være medlem af Nato.

Det skriver det amerikanske medie Financial Times.

Den finske public service-kanal Yle foretog en rundspørge blandt finnerne, dagen inden at Rusland invaderede Ukraine.