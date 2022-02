Rusland kræver, at USA trækker alle sine væbnede styrker ud af store dele af Europa

USA bekræfter at have modtaget svaret.

I svaret tilføjer Rusland, at landet kan svare militært, hvis USA ikke imødegår de russiske sikkerhedskrav.

- Ved udeblivelsen af vilje fra amerikansk side til at forhandle klare og lovligt bindende garantier for vores sikkerhed for USA og dets allierede vil Rusland være tvunget til at svare, inklusive med militær-tekniske tiltag, hedder det.

Rusland fremsatte i december en række omfattende sikkerhedskrav til både Nato og USA. Dem har USA tidligere svaret på.