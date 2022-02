EU-Domstolen har onsdag afvist Ungarn og Polens forsøg på at udfordre en ny EU-mekanisme. Den gør det muligt at straffe lande for brud på retsstatens principper.

- Retsstatsmekanismen er et vigtigt nyt redskab, som for første gang skaber en direkte kobling mellem retsstatsprincippet og EU’s budget, siger han i en skriftlig kommentar.

- Det er en stor dag for retsstatsprincippet – og for de helt grundlæggende værdier og rettigheder, som en velfungerende retsstat værner om.

Begge lande beskyldes for på flere områder at være på kant med EU-love, som de selv har skrevet under på at ville overholde ved tiltrædelsen af unionen.

Retsstatsmekanismen giver EU-Kommissionen mulighed for at tilbageholde udbetaling af EU-midler til lande, der ikke følger EU’s regler. For eksempel når det gælder retsstatsprincipper.

Det er nu op til EU-Kommissionen at gå videre med sagen og aktivere mekanismen for første gang.

- Fra regeringens side presser vi fortsat på, for at der bliver en stærk sammenhæng mellem efterlevelse af retsstatsprincippet og adgang til EU-midler, siger Jeppe Kofod.