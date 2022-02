Trump er i kontakt med Eric Zemmour på fransk højrefløj

Den franske præsidentkandidat Eric Zemmour, der ligger på den ydre højrefløj, talte sent mandag i telefon med den tidligere amerikanske præsident Donald Trump. Det oplyser Stanislas Rigault fra Zemmours kampagnestab. - Telefonsamtalen viser ikke blot, at Zemmour er troværdig, når det gælder internationale anliggender, men også, at han har den tyngde, der skal gælde for republikkens præsident, skriver Rigault i et tweet tirsdag.

- Donald Trump sagde til Zemmour, at han aldrig skulle ligge under for pres fra medierne, rapporterer tv-kanalen BFM TV med henvisning til kilder i Zemmours kampagnestab. Trumps valgkamp i 2016 bliver ofte fremhævet som et forbillede for Zemmour, der er journalist, tidligere vært i tv-talkshows og forfatter til flere bøger om fransk politik. Han er flere gange idømt bøder for at opildne til racehad. Zemmour afviser beskyldninger om, at han er racist. - Eric Zemmour talte i telefon med den tidligere amerikanske præsident i omkring 40 minutter, siger BFM TV, der citerer kilder tæt på den franske præsidentkandidat.

Der var ikke umiddelbart kommentarer fra Trump eller hans talspersoner. Lige som Trump markerer Zemmour sig som en outsider i forhold til det traditionelle politiske landskab og udnytter sin status som en kendt person med mange følgere på sociale medier. BFM TV citerer også Trump for at have sagt til Zemmour, at hvis han vil vinde, så må han aldrig ændre politisk retning. Han må værne om sin autenticitet og sit ”mod”, hed det ifølge BFM TV. I Zemmours valgkamp er islams rolle i det franske samfund et centralt emne op til præsidentvalget 10. april, hvilket har skabt uro og bekymring blandt mange af de franske muslimer. På den ydre højrefløj anvender både Marine Le Pen og navnligt den mere iltre Zemmour en hård retorik mod det religiøse mindretal.

Le Pen forsøgte i sin valgkamp at komme tæt på Trump, da hun var i New York, men hun opgav det diskret, da hun ikke blev modtaget af Trumps stab. En meningsmåling viste fredag, at præsident Emmanuel Macron står til at vinde en afgørende valgrunde over Le Pen med 62 procent af stemmerne.

/ritzau/Reuters