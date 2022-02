Le Pen og Zemmour har gjort islam til centralt valgtema

De to politikere er enige om, at udlændinge, der flere gange har begået lovbrud, skal udvises, og de ønsker begge de statslige tv-stationer privatiseret. De er også enige om at stoppe produktion af vindmøller til fordel for atomkraft, og de vil beskytte franske landmænd ved at gribe ind over for frihandelsaftaler.

- Men det, der virkelig er på spil, er lederskabet af den ydre højrefløj, pointerer Stephane François, professor i politisk videnskab ved universitetet Mons i Belgien.

- På den ene side er der Marine Le Pen, som har forsøgt at nedtone sin retorik i et forsøg på at overvinde traditionel modvilje blandt mange vælgere mod den ydre højrefløj, siger hun og tilføjer, at den 53-årige Zemmour derimod går efter mere radikale vælgere og finder Le Pen for moderat.