Flere lande har kaldt deres statsborgere hjem, og amerikanerne advarer om en russisk invasion i Ukraine når som helst.

Men mandag er der flere ting, der peger i retning af, at situationen ikke er ved at eskalere nu og her.

Først og fremmest lyder der umiddelbart milde toner helt fra toppen af den russiske regering. I hvert fald har Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, over for præsident Vladimir Putin erklæret, at diplomatiet bør fortsætte i håbet om en