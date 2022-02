Sverige fjerner alle restriktioner for rejsende fra Danmark

Den svenske regering har besluttet, at fra og med onsdag ophæves alle coronarestriktioner for rejsende fra Danmark, fra det øvrige Norden og fra EU. Det er blevet besluttet under et regeringsmøde i Stockholm mandag eftermiddag. Det rapporterer mediet SVT. - For de mennesker, der arbejder i vores grænseregioner i Norden, vil det her indebære en stor lettelse, siger minister for udenrigshandel Anna Hallberg til nyhedsbureauet TT.

Adskillige tusinde danskere og svenskere pendler hver dag til og fra deres arbejde i Skåne og København og omegn. Med den svenske regerings beslutning tages en byrde fra svensk politi, der ikke længere behøver at kontrollere coronapas ved landets grænser for borgere fra Norden og EU. Indtil nu har alle ved den svenske grænse skullet vise deres elektroniske coronapas eller tilsvarende, der beviser, at man er fuldt vaccineret. Dertil har man skullet fremvise resultatet af en covid-test, der har været foretaget inden for de seneste 72 timer.

Transitrejsende mellem Bornholm og Sjælland har dog været undtaget. Ifølge Anna Hallberg har de svenske sundhedsmyndigheder vurderet, at de stramme regler for indrejse ikke længere tjener et rationelt formål.

For de personer uden for Norden og EU, der ønsker at rejse til Sverige, er der stadig et alvorligt bump på vejen. I sidste måned forlængede den svenske regering et forbud mod indrejse til 31. marts.

/ritzau/