Har du prøvet at booke en flybillet i god tid og glædet dig til at komme af sted?

Og har du også oplevet, at du lidt mere end 14 dage før afrejsen har fået besked om, at afgangen er aflyst, men at du mod et gebyr kan få ombooket billetten til en anden afgang?

I så fald er du ikke alene. En ny tendens har under pandemien tilsyneladende bredt sig i flybranchen: Flere aflyste afgange, der først bliver kommunikeret til kunderne nogle uger før afgang, men akkurat