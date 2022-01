Portugals premierminister og leder af landets socialistparti, PS, Antonio Costa, har igennem de seneste ugers valgkamp igen og igen slået på, at landet har brug for stabilitet – læs: det samme regeringsparti – for at sikre landets økonomiske og sociale genoprejsning efter coronapandemien.

Det argument – og flere til – har vist sig at være sød musik i vælgernes ører og endda i endnu højere grad, end hvad både meningsmålinger og eksperter havde forudset.