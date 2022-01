Østrig laver lotteri for at få flere til at blive vaccineret

For hvert vaccinestik får man en lodseddel, hvor man kan vinde en gavekort på 500 euro, som kan bruges på blandt andet hoteller og restauranter. Der vil være gevinst på en ud af ti lodsedler.

For at få flere til at blive vaccineret vil Østrig introducere et lotteri, hvor man kan vinde et gavekort, hvis man lader sig vaccinere.

Kansler Karl Nehammer forklarer, at et lotteri ifølge regeringen er den bedste måde at give en gulerod til dem, der bliver vaccineret.

- Et vaccinationslotteri er den bedste mulige måde at sætte sådan et system op, siger han til Reuters.

Hver østriger vil få en lodseddel for hvert stik. Man vil altså kunne få op til tre lodsedler.

Ud over lotteriet vil kommuner i Østrig også kunne få økonomiske bonusser, hvis de passerer vaccinationsrater på 80, 85 og 90 procent blandt deres indbyggere.