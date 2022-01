Østrig vil lempe rejseregler: Danskere med tre stik slipper for test

Østrig lemper mandag sine indrejserestriktioner, så det bliver nemmere for danskere at rejse ind i landet uden at skulle i karantæne.

Danskere over 15 år behøver ikke længere have en negativ PCR-test for at komme ind i landet, hvis man har fået tre stik med en coronavaccine.

Det oplyser Udenrigsministeriet.