Det sker, efter at Downing Street 10 officielt har meldt ud, at premierministeren ikke var blevet advaret om at tillade et festligt arrangement med indtagelse af alkohol, mens resten af Storbritannien var underlagt strenge lockdown-regler.

En af Johnsons mest ihærdige modstandere, hans tidligere toprådgiver Dominic Cummings, siger nu, at Boris Johnson direkte har løjet om sin deltagelse i en festlighed i Downing Street 10 i maj 2020. Det skriver The Guardian .

Ifølge Downing Street 10, der både er ramme for Boris Johnsons privatbolig og har centrale, administrative funktioner, var premierministeren ikke blevet advaret mod at afholde festligheden af to embedsmænd. Men Cummings siger, at han er klar til at aflægge ed på, at han bl.a. selv sagde til Johnsons personlige sekretær, Martin Reynolds, der havde stablet arrangementet på benene, at det var imod de gældende coronaregler.

»Så længe vi holder social distance, tror jeg, at det er ok. Jeg tjekker med premierministeren, om han synes, at vi skal holde arrangementet,« refererer Johnsons tidligere toprådgiver til The Guardian, at Martin Reynolds havde udtrykt sig.