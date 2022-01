Det kan blive dyrt – endda meget dyrt - for prins Andrew at betale advokater og en eventuel økonomisk erstatning til Virginia Roberts Giuffre, der ved en domstol i New York anklager prinsen for seksuelt at have misbrugt hende, da hun var mindreårig.

Omkostninger til sexsagen menes at være baggrunden for, at den skandaleramte prins netop har betalt den rige franske kvinde Isabelle de Rouvre en restgæld på ca. 58 mio. kr.