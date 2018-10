20 mænd fængslet for »grusomt og ondskabsfuldt« seksuelt misbrug af teenagere

I det nordlige England har der den seneste tid været en række af retsforfølgelser mod mænd, der seksuelt har misbrugt børn og teenagere.

20 mænd er fængslet efter alvorlige anklager om at bedøve unge piger med stoffer og alkohol for derefter at misbruge dem seksuelt.

Mændene er af pakistansk baggrund og har begået forbrydelserne i byen Huddersfield. De er blevet fundet skyldig i tre retssager i år, men dommene er først offentliggjort fredag pga. restriktioner, skriver nyhedsbureauet AP.

De 20 mænd er anklaget for at være en del af en bande, som finder sårbare piger og udnytter dem. De er dømt for mere end 120 forbrydelser mod 15 ofre i alderen 11 til 17 år.

Ifølge anklagerne blev ofrene først bedøvet, hvorefter mændene misbrugte dem seksuelt blandt andet til fester, i biler og på parkeringspladser.

Betjent idømt over et års fængsel for at krænke 25 piger

Gruppens leder, Amere Sing Dhwali, blev fundet skyldig i 22 voldtægtsanklager og blev tidligere i år idømt minimum 18 års fængsel.

Dommeren Geoffrey Marson afsagde dommen og sendte ham bag tremmer med beskeden »det her misbrug var grusomt og ondskabsfuldt,« oplyser nyhedsbureauet AP.

De andre mænd modtog domme på mellem fem og 18 års fængsel for forbrydelserne.

Forbrydelserne har intensiveret de etniske spændinger i Storbritannien og har ansporet til kritik af lokale autoriteter for ikke at have formået at beskytte de sårbare piger. Politiet er også blevet kritiseret for ikke at have lyttet til ofrene.

Højreorienterede personer henviser til forbrydelserne som argument for, at muslimske grupper er en trussel mod landet.

Politiets statistik for Storbritannien viser dog, at de fleste gerningsmænd i sager med udnyttelse af børn er hvide mænd, hvor misbruget ofte finder sted online, i hjemmet eller i institutioner, herunder på skoler.