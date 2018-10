Italiens regeringschef kalder urovækkende budget smukt

Det budget, som Italien har fremlagt for næste år, bekymrer EU-landene, og det kommer ikke bag på Italiens premierminister, at han møder kritik i EU.

- Jeg er klar over, at det ikke er det budget, som EU-Kommissionen havde drømt om. Jeg forventer et kritisk syn, siger Giuseppe Conte på vej ind til et EU-topmøde i Bruxelles. Conte omtaler budgettet som "smukt".

Onsdag blev budgettet, der lægger op til en markant stigning i investeringer i det forgældede Italien, kritiseret af EU's budgetkommissær, Pierre Moscovici.

EU-kommissær har vendt tomlen ned til italiensk statsbudget

- Mistanken om, at Italiens statsbudget for 2019 ikke er i overensstemmelse med de forpligtigelser, som eksisterer i EU, er blevet bekræftet, sagde Günther Oettinger ifølge Der Spiegel.

Italienerne har blandt andet lagt op til at sænke pensionsalderen.

Regeringen har fremlagt et budget, der forudser et underskud på 2,4 procent af bnp, hvilket er tre gange højere end den tidligere regerings forslag.

Østrigs forbundskansler, Sebastian Kurz, indikerer, at han vil kræve, at Italien lever op til EU's budgetregler. Han mener, at det er "farligt med for stor en gæld".

- Jeg vil forsvare Maastricht-kriterierne. De må leve op til dem alle. Jeg har tidligere været skeptisk, når andre har fået undtagelser, siger Kurz før topmødet.