EU-kommissær har vendt tomlen ned til italiensk statsbudget

EU's budgetkommissær, Günther Oettinger, har ifølge det tyske magasin Der Spiegel afvist, at Italiens planlagte statsbudget overholder EU's budgetregler.

- Mistanken om at Italiens statsbudget for 2019 ikke er i overensstemmelse med de forpligtigelser, som eksisterer i EU, er blevet bekræftet, citerer Spiegel Oettinger for at sige.

Ifølge Der Spiegel er en formel notifikation fra EU's økonomikommissær, Pierre Moscovici, på vej til Italien. Regeringen i Italien forventes at kende svaret torsdag eller fredag.

Den italienske regering, der består af de højreorienterede og EU-skeptiske partier Lega Nord og Femstjernebevægelsen, mener, at budgettet vil øge væksten gennem statslige investeringer.

Regeringen vil hvert år have et underskud på 2,4 procent af BNP, hvilket er tre gange højere end den tidligere regerings forslag.

Budgettet indeholdt også planer om at nedsætte pensionsalderen.

Flere andre EU-lande er bekymret for, at det vil øge Italiens i forvejen velvoksne statsgæld.

Italiens statsgæld ligger i øjeblikket på omkring 130 procent af BNP og er dermed kun overgået af Grækenland i EU.

Renterne på de italienske statsobligationer ligger også tårnhøjt. Renten på det toneangivende tiårige værdipapir ligger på 3,5 procent, hvilket ikke er set højere siden foråret 2014.

Den politiske uro i landet har gjort investorerne usikre, derfor har mange investorer solgt ud af italienske statsobligationer og købt ind i mere sikre papirer.

Tyske statsobligationer regnes for at være ret sikre.

Når investorerne søger væk fra eksempelvis italienske falder kursen og renten stiger.