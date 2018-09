Restaurant takker nej til Michelin-stjerne i ny guide

Mens mange kokke verden over kæmper ihærdigt for at opnå en eller flere af de eftertragtede stjerner i Michelin-guiden, er der andre, som omvendt forsøger at blive slettet fra den franske spiseguide.

Således har en britisk restaurant for nylig frabedt sig at blive nævnt i den næste udgave af den prestigefyldte guide, skriver BBC.

Der er tale om restauranten The Checkers, der ligger ligger i byen Montgomery, og som siden 2011 haft en Michelin-stjerne.

At indehaverne af restauranten, kokken Stephane Borie, hans kone Sarah Francis og konens søster Kathryn Francis, ikke ønsker en stjerne i 2019-guiden, der for Storbritannien og Irlands vedkommende offentliggøres den 1. oktober, er af hensyn til privatlivet.

Det er nemlig svært at kombinere det at være forældre med at have en Michelin-restaurant, mener de.

»Jeg ved ikke, hvordan vi i alle årene har klaret at jonglere med børn, splittede vagter og aftenarbejde. Det har været en glæde at have stjernen, og det var fantastiske nyheder, da vi fik den,« forklarer Sarah Francis blandt andet over for BBC og fortsætter:

»Men for os handler det om at gå i en ny retning med forretningen og lade familien komme i første række.«

Det er ikke første gang, at en restaurant har frabedt sig Michelin-stjerner. Eksempelvis bad den franske gourmet-restaurant Le Suquet sidste år om at få slettet sine tre stjerner fra guiden.

Ifølge restaurantens chefkok, Sébastian Bras, lagde stjernerne nemlig et for hårdt pres på ham, idet hans arbejde konstant kunne blive bedømt af hemmelige Michelin-inspektører.

I sidste måned kom det desuden frem, at den britiske stjernekok Marco Pierre White angiveligt skulle have nægtet Michelin-inspektører adgang til hans nyeste restaurant i Singapore.

Den danske filminstruktør Rasmus Dinesen giver med dokumentaren "Michelin Stars - tales from the Kitchen" fra 2017 et indblik i Michelin-verdenen. Og ifølge ham er der en bagside ved det at få en eller flere Michelin-stjerner.

»Det kan være en kæmpe udfordring at få en Michelin-stjerne. Den prestige, som du pludselig skal leve op til, kræver et perfekt køkken. Det er et game, der også koster mange penge, fordi du skal være i top på alle parametre lige fra køkken og service til råvarer og beliggenhed. Det giver et stort pres,« siger han til DR.