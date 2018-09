Svensk undersøgelse sår ny tvivl om asylsøgeres alder

En stor del af de mandlige asylsøgere, som kommer til Sverige og får deres alder vurderet af myndighederne, kan være fejlagtigt klassificeret.

Det skriver Svenska Dagbladet på baggrund af en undersøgelse, der er baseret på aldersvurderingerne af omkring 9.600 mandlige asylsøgere.

En af forskerne bag undersøgelsen, Petter Mostad, siger til Svenska Dagbladet, at »risikoen for, at et barn bliver vurderet til at være voksen, er langt større end omvendt«.

Undersøgelsen viser, at der er store usikkerheder forbundet med at undersøge mandlige asylsøgerne på den måde, det er tilfældet i svenske lægemiddelstyrelse, Rättsmedicinalverket (RMV), og at op mod hver tredje dreng kan være endt som "voksen" i det svenske system på grund af en for stor fejlmargin i fremgangsmåden.

Der er særlige krav om beskyttelse for asylsøgere under 18 år, og mange personer søger derfor om asyl som uledsaget mindreårig flygtning.

En medicinsk aldersvurdering gennemføres, hvis en asylsøger ikke har noget ID, og der er tvivl om personens alder. Det vurderes her, om det er sandsynligt, at asylsøgeren er over eller under 15, 18 eller 21 år. Aldersvurderingerne laves i Sverige ved at kigge på personens tænder og knæled.

Sverige har gennemført medicinsk aldersvurdering blandt asylsøgere siden maj 2016, da regeringen påbød RMV at aldersbedømme asylsøgere i sager om opholdstilladelse og i forbindelse med straffesager.

En rapport fra den svenske socialstyrelse viste dengang, at risikoen for fejlvurderinger var lille. Den konklusion, samt brugen af medicinske aldersvurderinger i det hele taget, er siden blevet kritiseret fra flere sider.

»Denne metode skal ikke bruges som standard, men kun i særlige tilfælde, hvis man er usikker. Der skal ikke være nogen risiko for, at børn havner i voksenkategorien og dermed ikke får den beskyttelse, som de har krav på,« sagde Kjell Asplund fra Sveriges medicinsk-etiske råd tidligere i år til SVT.

Hidtil har man afvist kritikken med det argument, at der ikke har været videnskabelig tyngde bag.

I 2017 blev i alt 9.617 asylsøgere vurderet af RMV, og langt de fleste viste sig - ifølge de medicinske vurderinger - at være voksne. 7.810 mandlige asylsøgere blev bedømt til at være over 18 år, mens kun 1.407 blev bedømt til at være under 18 år.

I 1. halvår af 2018 er 709 mænd blevet vurderet til at være over 18, mens 237 "muligvis" er under 18. Ingen mandlige asylsøgere er i år blevet vurderet til med sikkerhed at være under 18.

I Danmark bruger man også medicinske undersøgelser, når man vurderer asylsøgeres alder. Det foregår dog på en anden måde end i Sverige, hvor man i Danmark også kigger på bl.a. kønskirtler og håndens knogler. Herefter giver man en vurdering af, hvilken aldersklasse asylsøgeren sandsynligvis er i.

FN's Flygtningehøjkommissariat anbefaler ikke, at man udelukkende bruger medicinske vurderinger til at bedømme en asylsøgers alder.