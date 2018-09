»Endnu en dårlig aften for den europæiske union«: Sverigedemokraterne hyldes af vennerne i Europa

Sverigedemokraterne fik ikke nær så mange stemmer ved søndagens svenske valg, som det selv havde håbet på.

Men ikke desto mindre bliver det indvandrerkritiske og EU-skeptiske parti hyldet af ligesindede partier fra resten af Europa for det til trods at have sikret et historisk valgresultat og en plads som landets tredjestørste parti med 17,6 pct. af stemmerne.

»Endnu en dårlig aften for den europæiske union i udsigt. Den demokratiske revolution i Europa er undervejs!« lød reaktionen søndag aften fra Marine Le Pen, lederen af det nationalkonservative parti Rassemblement National (tidligere Front National, red.) på Twitter.

Den islam- og indvandringskritiske politiker Geert Wilders fra Holland valgte at lægge et billede af et svensk flag på Twitter med ordene »Tillykke til Sverigedemokraterne og Jimmie Åkesson!!!«.



Også i Italien vækker Sverigedemokraternes valgresultat glæde hos landets indenrigsminister og leder af det EU-fjendtlige og indvandrerkritiske parti Lega, Matteo Salvini.

»Sverige – hjemlandet for multikulturalisme og model af venstrefløjen – efter flere år med vil indvandring har I endelig besluttet at ændre jer. Nu er I med Jimmie Åkesson (leder af SD, red.), der siger nej til dette Europa med bureaukrater og spekulanter, nej til illegale indvandrere og nej til islamisk ekstremisme,« skrev han søndag på sin Twitter- og Facebook-profil.

DF: »Fantastisk valgresultat«

Også i Danmark vækker Sverigedemokraternes fremgang glæde hos Dansk Folkeparti (DF), som aktivt har støttet op om sine svenske allieredes valgkamp.

Peter Skaarup, Dansk Folkepartis gruppeformand, skriver på sin Facebook-profil:

Sverigedemokraterne havde selv håbet at opnå et sted mellem 20 og 30 pct. af stemmerne ved et svenske valg, men selvom den målsætning ikke blev opfyldt, kalder Jimmie Åkesson alligevel sit parti for »valgets vindere«.

Efter historisk fremgang: Nu kræver Sverigedemokraterne magt

Både Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, og udlændingeordfører Martin Henriksen deltog ved det svenske partis valgfest søndag i Stockholm.

Førstnævnte siger mandag formiddag, at han tror, at de andre partier fortsat har til hensigt at holde Sverigedemokraterne ude, hvilket netop var, hvad der skete, ved det seneste valg i 2014.

Nogen skal bryde et valgløfte for at få kabalen til at gå op: Det store flertalslotteri går i gang i Sverige Ikke alle kan få deres vilje, hvis Sverige skal have en stabil regering.

»Jeg tror, at de to store partier, Socialdemokraterna og Moderaterna, kan finde på at gå sammen alene for at holde Sverigedemokraterna uden for indflydelse,« siger han ifølge Ritzau.

Over for Jyllands-Postens udsendte i Stockholm betegner Søren Espersen fremgangen som flot, men ikke hvad partiet havde sigtet efter. Samtidig uddyber han, at hvis Sverigedemokraterne bliver holdt uden for af de andre store partier, når der skal dannes regering, så vil det resultere i en større vælgertilslutning på længere sigt.

»Hvis Sverigedemokraterne bliver holdt uden for igen, så ryger de op,« spår han over for Jyllands-Posten.

Dødt løb og regeringskabale

De to store partier og deres støttepartier er ifølge de svenske valgmyndigheders opgørelse fra kl. 7.30 mandag morgen kun adskilt af ét enkelt mandat.

Den rødgrønne blok, som består af Socialdemokraterne, Venstrepartiet og Miljøpartiet har samlet set fået 40,6 pct. af stemmerne svarende til 144 mandater.

Den borgelige Alliancen med Moderaterne i spidsen samt Centerpartiet, Liberalerne og Kristendemokraterne har fået 40,3 pct. af stemmerne svarende til 143 mandater.

Sverigedemokraternes 17,6 pct. svarer til 62 mandater.