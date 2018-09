Efter historisk fremgang: Nu kræver Sverigedemokraterne magt

LONDON

Sverigedemokraterne vil nu have indflydelse på Sveriges fremtid.

Det siger partiets formand, Jimmie Åkesson, til partiets valgfest i Stockholm:

»Vi tænker at skaffe os rigtig indflydelse på svensk politik.«

SD, som partiet forkortes, er gået frem fra 12,9 pct. ved valget i 2014 til cirka 18 pct. (med nogle få hundrede valgdistrikter uoptalte). Det er i underkanten af partiets forhåbninger, men stadig det bedste i SD's historie.

Med cirka 40 pct. til både rød og blå blok kan Sverigedemokraternes indvandringskritiske mandater blive afgørende for, hvem der danner regering i Sverige.

Med adresse til blå bloks statsministerkandidat, Ulf Kristersson, siger Jimmie Åkesson:

»Jeg indbyder nu Ulf Kristersson til samtale om, hvordan det her land skal kunne regeres fremover,« siger Jimmie Åkesson foran jublende partifæller.

Ulf Kristersson har dog i valgkampen sagt, at han ikke vil regeringsforhandle med Sverigedemokraterne, der er kontroversielle i Sverige og af politiske modstandere ofte kaldes racister, og sommetider nazister.

Linjen hos Ulf Kristersson er i stedet, at SD kan få lov at stemme for hans politik, men uden at få indflydelse på den.

Kristersson har endnu ikke holdt sin valgtale, og derfor kendes hans holdning til Jimmie Åkessons invitation endnu ikke.

Der kan gå flere dage, før en ny regering i Sverige er på plads, og det kan give store problemer med nogle af de andre partier i blå blok, hvis Ulf Kristersson melder sig parat til alligevel at give indflydelse til SD for til gengæld at blive statsminister.