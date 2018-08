Stor skovbrand hærger ved Berlin - flere småbyer er evakueret

Nær Berlin har en skovbrand gjort over 500 mennesker midlertidigt hjemløse, og flammerne er fredag stadig ikke under kontrol.

På grund af brandene blev tre små byer torsdag aften evakueret, fordi de var i umiddelbar fare. Ifølge lokalmediet B-Z Berlin må indbyggerne i to af byerne heller ikke fredag vende tilbage til deres hjem.

»Nogle steder kan vi ikke komme derhen, undtagen ad de ryddede veje,« siger en talsmand for brandvæsenet til Ntv.

Også i Berlin har branden, som hærger kun 50 kilometer fra den tyske hovedstad, haft konsekvenser. Fredag formiddag kunne indbyggerne i næsten hele byen lugte røgen, og folk er blevet bedt om at holde vinduer og døre lukkede.

Slukningsarbejdet er blevet yderligere besværliggjort af, at gammel ammunition fra Anden Verdenskrig, som stadig ligger efterladt i området, er begyndt at eksplodere.

Branden begyndte i byen Treuenbrietzen over middag torsdag, og siden har den spredt sig ved hjælp af kraftig vind.

Meldingen fredag er, at der ikke længere er risiko for, at ilden spreder sig, men at den ikke er helt under kontrol.

»En brand af denne størrelse har vi ikke set i Brandenburg i mange år,« siger Dietmar Woidke, der er ministerpræsident i delstaten Brandenburg, som omgiver Berlin, til CNN.

Skovbranden opstod torsdag tre forskellige steder, hvilket har fået myndighederne til at spekulere i, om den kan være påsat. Foto: Patrick Pleul/AP

Dietmar Woidke mener, at det kan tage flere dage, før branden er helt under kontrol.

Fredag sagde viceborgmester i kommunen Potsdam-Mittelmark, Christian Stein, ifølge nyhedsbureauet dpa, at det virkede suspekt, at branden opstod tre forskellige steder på cirka samme tid. På den baggrund kan myndighederne ikke udelukke, at branden har været påsat.

I de seneste par dage har der desuden været flere, muligvis påsatte, småbrande i det samme område.