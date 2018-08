Ministers bryllup vækker international opsigt: Er Østrig Ruslands trojanske hest i EU?

Lørdag er en festdag for Karin Kneissl.

Den 53-årige østrigske udenrigsminister skal giftes med finansmanden Wolfgang Meilinger, og det er ikke en begivenhed, som under normale omstændigheder ville tiltrække sig den store opmærksomhed, hverken i Østrig eller internationalt.

Ikke desto mindre har brylluppet afstedkommet krav om ministerens afgang og spekulationer om Østrigs rolle i EU. For på gæstelisten finder man ingen ringere end den russiske præsident, Vladimir Putin, som har takket ja til at fejre det lykkelige par. Kendte tyske journalister i brev til Østrigs kansler: Det ligner ungarske og polske metoder

Onsdag bekræftede talsmanden for Kreml, Dmitri Peskow, at Putin, der fik en personlig invitation, da han besøgte Wien i juni, vil slå vejen forbi det private arrangement og overbringe sine lykønskninger. Senere samme aften rejser han videre til et møde med den tyske kansler, Angela Merkel.

Knap havde nyheden ramt de østrigske medier, før der var ballade.

Det ukrainske parlamentsmedlem og formand for det udenrigspolitiske nævn Hanna Hopko skrev på Twitter:

»Et bryllup er privat. Men det giver sig selv, at hvis man inviterer Vladimir Putin til sit bryllup, så er man ikke længere neutral. Fra nu af kan Østrig ikke længere være mægler i Ukraine. Punktum.«

Østrig har p.t. EU-formandskabet og står dermed i spidsen for et EU, som har indført sanktioner mod Rusland pga. annekteringen af den ukrainske halvø Krim.

Anklager mod gasledning i modvind: En hånd til Putin i Østrig er et vink med en vognstang til USA Mens USA kæmper mod Nord Stream 2, fik Putin opbakning til projektet i Europa.

Medlem af Europa-Parlamenetet for De Grønne Michel Reimon mener, at udenrigsministeren bør tage konsekvensen af sin beslutning og gå af.

»En despot er aldrig privat,« siger han til det østrigske nyhedsbureau APA og tilføjer, at regeringen ellers vil blive opfattet som »det russiske regimes forlængede arm i EU.«

Østrig har ved flere lejligheder vist sig som et ruslandvenligt land. Da 16 EU-lande udviste russiske diplomater som reaktion på forgiftningen af den tidligere russiske spion Sergej Skripal og dennes datter i Storbritannien, var Østrig ikke et af dem.

Kneissl forklarede det med, at man gerne ville holde »alle kanaler åbne«, og at Østrig historisk set kun meget sjældent har udvist diplomater. Og mens Kneissl trods sin ministerpost er løsgænger, har det østrigske koalitionsparti FPÖ, som udpegede hende til minister, indgået en venskabskontrakt med Putins parti Forenet Rusland.

Karin Kneissl inviterede Vladimir Putin til sit bryllup, da han besøgte Wien i juni. Arkivfoto: Joe Klamar/Ritzau Scanpix

Den østrigske kansler, Sebastian Kurz har ved flere lejligheder betonet, at Østrig ønsker at være »brobygger« mellem Østen og Vesten, og da Østrig overtog EU-formandskabet lød det fra kansleren, at man ønskede at forbedre forholdet til Rusland.

Udvisning af russere udstiller splittelse mellem EU-lande

Nyheden om den prominente bryllupsgæst er blevet omtalt af både BBC, Washington Post og ikke mindst i den tysksprogede presse. Over for flere østrigske medier vurderer ruslandseksperten Gerhard Mangott fra Innsbruck Universitet, at invitationen ikke gavner Østrig.

Til Der Standard siger Mangott, at det er »en protokolmæssig og diplomatisk usædvanlig begivenhed« og tilføjer over for bl.a. Kurier:

»Man får det indtryk, at Østrig er en slags trojansk hest i EU for Putin.«

En talsperson for det østrigske udenrigsministeriet kalder ifølge APA Putins deltagelse for et »arbejdsbesøg«, og siger, at der derfor vil være samme sikkerhedsopbud, som ved et statsbesøg. Således vil hundredvis af betjente være til stede for at passe på Putin, men samtidig forsikrer samme talsperson om, at det såkaldte arbejdsbesøg ikke vil have indflydelse på den østrigske udenrigspolitik.

»Det er først og fremmest en privat fest og et personligt besøg,« lyder det.

Foruden Putin vil også Sebastian Kurz og vicekansler Heinz-Christian Strache være at finde blandt de omkring 100 gæster.