Kendte tyske journalister i brev til Østrigs kansler: Det ligner ungarske og polske metoder

Det var satire.

Sådan lød det i en Facebook-opdatering fra Østrigs vicekansler Heinz-Christian Strache, som også er leder af det højrenationale Frihedspartiet (ÖFP).

Bemærkningen kom dog efter følgende svada om den østrigske statsradiofoni ORF og tv-værten Armin Wolf:

»Der findes et sted, hvor løgne bliver til nyheder, det er ORF.«

Herunder stod med mindre bogstaver:

»Det bedste af fake news, løgne og propaganda, pseudokultur og tvangsgebyr. Regionalt og internationalt. I fjernsynet, i radioen og på Armin Wolfs Facebook-profil.«

Selvom opslaget siden er blevet slettet, mente hverken ORF eller Armin Wolf dog, at der var meget at le ad, og de har derfor valgt at lægge sag an mod både vicekansleren og Facebook for miskrediteringen af 800 journalisters arbejde.

Nu har sagen også bredt sig til Tyskland, hvor 19 journalister, heriblandt flere kendte tv-værter, har sendt et brev til den østrigske kansler, Sebastian Kurz. Her udtrykker man stor bekymring for den østrigske pressefrihed og opfordrer Kurz til at ytre sig i sagen.

Østrigs vicekansler, Heinz-Christian Strache. Foto: Darko Vojinovic/AP

»Vicekanslerens forsøg på at skade journalisters personlige ry og undergrave deres troværdighed, ser vi som et angreb på en af de vigtigste grundværdier i den demokratiske orden, pressefriheden. Det ligner de metoder med pres og æreskrænkelse, som den ungarske og den polske regering har brugt til at indskrænke public service-medier,« lyder det i brevet, som Die Presse har offentliggjort.

ORF er kommet under voldsom beskydning, efter at ÖFP gik i regeringen. Vicekansler Strache retter således jævnligt angreb mod public service-mediet for manglende objektivitet - særligt i dækningen af Frihedspartiet.

Talkshow-værter Maybrit Illner og Anne Will er blandt underskriverne af det åbne brev, der afsluttes med ordene:

»Vi har et stort håb om, at der findes et sted i Wien, hvor der bliver sat en tydelig stopper for pressefjendtlighed og demokratiskadelige angreb fra østrigske regeringsrepræsentanter. Måske er dette sted netop Forbundskancelliet.«