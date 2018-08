Tropiske kæmpeflåter fundet i Tyskland: »Kan sagtens dukke op i Danmark«

De er op til fem gange større end de flåter, der normalt findes på vores breddegrader. Og så trives de godt i den varme, tørre sommervarme.

Og med de seneste måneders vejr in mente er det ikke så overraskende, at tropiske kæmpeflåter af slægten hyalomma er blevet fundet flere steder i Tyskland.

Guldsjakal bragte ny type flåt med til Danmark

Således har et hold forskere fra bl.a. Hohenheim-universitetet i Stuttgart sporet syv tilfælde af flåter af arterne hyalomma marginatum og hyalomma rufipes i Hannover-området samt i byerne Osnabrück og Wetterau.

Det oplyser universitetet i en pressemeddelelse.

»På grund af den globale opvarmning forventer vi generelt flere og mere varmeelskende flåter. For eksempel har ixodes inopinatus (en flåtart. red.) fra Middelhavet nu spredt sig til Danmark,« lyder det bl.a. i pressemeddelelsen.

Microchip kan revolutionere test for sygdomme fra flåter

Men selvom der endnu ikke er blevet registreret fund af kæmpeflåter herhjemme, er det ikke usandsynligt, at de kan komme hertil.

»Den art af flåter kan sagtens dukke op i Danmark. De kommer ind i landet med dyr og fugle, som de bider sig fast på,« forklarer professor Karen Angeliki Krogfelt, der er leder af enheden for bakterier, parasitter og fungi på Statens Serum Institut, til B.T.

På Twitter påpeger instituttet dog, at der ikke er grund til bekymring, hvis den skulle sprede sig til Danmark. Det er nemlig velkendt, hvilke sygdomme, flåterne kan bære rundt på.

Tørken hjælper: Skovens lille rovdyr har mistet sit bid Lige nu er der på grund af sommertørken markant mindre risiko for at blive bidt af en tørstig flåt, siger en forsker.

Af de syv kæmpeflåter, man har fundet på tysk jord, har det vist sig, at en af dem bar rundt på bakterien til tyfus, som er en smitsom febersygdom.

Samtidig er hyalomma-flåterne bærere af flere andre sygdomme.

»Begge arter anses for at være bærere af krim-congo hæmoragisk feber, arabisk hæmoragisk feber og en form for plettyfus. Derudover er de bærere af tropiske sygdomme hos husdyr,« oplyses det i pressemeddelelsen fra Hohenheim-universitetet.