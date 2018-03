Microchip kan revolutionere test for sygdomme fra flåter

Indtil nu har diagnosticeringen af ​​flåtsygdomme som borrelia været både usikker og omdiskuteret.

Testene kan tage flere uger, måneder og år.

Laboratorieundersøgelser for borrelia risikerer i tillæg at give op til 50 procent falske svar tidligt i sygdomsforløbet, og mange patienter har selv punget mange tusinde kroner ud for private test.

Men i en artikel i tidsskriftet Nature fortæller forskere ved Columbia University om en ny test kaldet TBD Serochip (Tick-Borne Disease Serochip).

Ifølge en pressemeddelelse fra det amerikanske universitet kan testen revolutionere patientundersøgelser ved mistanke om flåtbårne sygdomme. Det skriver forskning.no, Videnskab.dk’s norske søstersite.

»Det er der mange, som har ventet længe på,« siger Randi Eikeland, der ikke har været med til at udvikle testen, men som er leder af Flåtcenteret på Sørlands Hospital, til forskning.no ifølge Videnskab.dk.

Nuværende testmetoder

De nuværende undersøgelsesmetoder tester kun for én mulig flåtbåren sygdom ad gangen, og derudover har man som nævnt store problemer med varierende træfsikkerhed.

I USA antager forskerne bag Nature-artiklen, at der på nuværende tidspunkt bliver foretaget tre millioner flåttest hvert år, så er der vældig mange infektioner, der ikke bliver opdaget.

»Den nuværende diagnosticering af flåtbårne sygdomme skaber vanskeligheder for patienterne og bidrager til forsinkelse af en effektiv behandling,« forklarer W. Ian Lipkin i en pressemeddelse fra Columbia University.

Han er én af forskerne ved Columbia University, der har samarbejdet med de amerikanske sundhedsmyndigheder i forbindelse med udviklingen af ​​det nye testværktøj.

Fremtidens mikrolaboratorie

Mikrochipsene, som tester én enkelt dråbe blod for en række sygdomme, vil de kommende år formentlig skabe store fremskridt i lægernes diagnosticering.

Men testen kan også foretages hjemme.

Mikrolaboratoriet - der bliver kaldt 'lab-on-a-chip' - suger blodprøven ind gennem tynde rør.

Molekylerne i blodet bliver så undersøgt i små hulrum med sensorer, og i løbet af få minutter får læge og patient svar om adskillige sygdomme.

Langt fra alle bliver syge

Randi Eikeland, leder af Flåtcenteret på Sørlands Sygehus i Norge, har store forventninger til de nye testværktøjer.

»Det kan komme til at betyde meget for mange mennesker,« siger hun. Hun tilføjer, at mange er bange for flåtbårne infektioner som borrelia.

»Men for os, der tester patienterne, er det afgørende, at vi minder dem om, at antistoffer i blodet, som er associeret med flåtbårne infektioner, ikke nødvendigvis betyder, at man er syg, eller at man bliver syg,« påpeger Randi Eikeland.

»Her i Sørlandet (den sydligste del af Norges fem landsdele, red.) ved vi for eksempel, at omkring 20 procent af befolkningen har borrelia-antistoffer i blodet. Men mange af dem har aldrig været syge.«