Tysk eksminister om regeringskrise: »Er de fuldstændig vanvittige?«

Der sidder de så, Angela Merkel (CDU) og hendes indenrigsminister Horst Seehofer (CSU), højt oppe i et træ og tilsyneladende uden intentioner om at hjælpe hinanden ned.

Det er det billede, som den tidligere SPD-leder, eksvicekansler og også forhenværende udenrigsminister Sigmar Gabriel tegner af striden mellem CDU og det bayerske søsterparti CSU, som sammen med SPD danner regeringen.

»Man spørger sig selv, om de er fuldstændig vanvittige,« siger han i et interview med det tyske nyhedsbureau dpa.

Horst Seehofer har gjort det klart, at han agter at afvise flygtninge ved den tyske grænse fra den 1. juli, hvis ikke Angela Merkel formår at forhandle sig frem til en EU-løsning på flygtningeproblemet. Merkel har indvilget i en våbenhvile, men har samtidig understreget, at kansleren bestemmer, når det handler om at afvise flygtninge ved grænsen – og dermed kan det koste Seehofer jobbet, hvis han ikke makker ret.

Men uden Seehofer som minister kan CSU ikke være en del af koalitionen, og asylstriden truer således med at opløse regeringen og i sidste ende betyde Merkels endeligt som kansler.



»Mærkeligt nok siger jeg som socialdemokrat: Jeg kan kun håbe, at Angela Merkel forbliver kansler,« siger Gabriel, som mener, at kansleren har en god fornemmelse for Tysklands betydning for Europa og omvendt.

»Den mangler tydeligvis hos de fleste andre,« lyder det.

Sigmar Gabriel kritiserer CSU for først og fremmest at handle med udgangspunkt i Bayern, hvor partiet sidder på magten og går til landdagsvalg i oktober. Men det kan koste regeringen livet og sende både Tyskland og Europa ud i kaos, advarer han.

»Det forrykte er, at de begge har ret. Seehofer har ret i, at vi atter har brug for mere kontrol ved de tyske grænser. Og Merkel har ret i, at det ikke går uden europæiske aftaler,« siger Gabriel.

Ledelserne i CDU, CSU og SPD mødes tirsdag aften for at finde en løsning på striden, og at Sigmar Gabriel nu ytrer sig i sagen, skyldes ifølge den tidligere minister, at han ikke længere mener, at balladen går i sig selv.

»Der er jo ingen, som stiller en stige op ad træet, så man kan kravle ned fra trætoppen. Tværtimod: Fra de yderste grene klatrer man endnu højere op.«

Han bemærker, at han tidligere kun mente, at venstrefløjen var villig til at gå så langt som at lade sig splitte op frem for at regere.

»Men tydeligvis har vanviddet også ramt Unionen (CDU/CSU, red.),« siger han med henvisning til, at krisen kan betydning en opsplitning af CDU og CSU.