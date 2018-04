Hund skulle aflives efter ejernes død - en kvart million kræver, at den får en chance mere

»Er de to dødsfald en tragedie? Ja. Er hunden synderen? Nej. Problemet ved sådanne nogle angreb sidder i den anden ende af linen.«

Sådan lød det i den ledsagende tekst til en underskriftindsamling, der har til formål at redde hunden Chico. Over en kvart million personer har skrevet under, rapporterer The Guardian.

Chico, en staffordshire terrier på otte år, blev landskendt i Tyskland, efter hans ejere tidligere på måneden blev fundet døde i deres lejlighed i Hannover. Ejerne, en 52-årig kvinde og hendes 27-årige søn, var ifølge tysk politi døde af blodtab som følge af hundebid. Siden har hunden været omdrejningspunkt for talrige overskrifter og debatindlæg.

Det blev nemlig hurtigt meldt ud, at Chico skulle aflives, men siden har mange mennesker engageret sig i hundens skæbne. Bl.a. skal det dyrehjem, der har haft Chico i sin varetægt siden dødsfaldene, have haft indbrud i weekenden. Ifølge Bild mistænker man, at gerningsmændene forsøge at redde hunden. Dyrehjemmets indehaver, Heiko Schwarzfeld, har desuden fået flere hundrede henvendelser fra personer, der er klar til at give Chico et nyt hjem, ligesom der har været en demonstration foran veterinærkontoret i Hannover efter udmeldingen om aflivningen.

Og så er der den førnævnte underskriftindsamling, der i skrivende stund har rundet 271.015 underskrifter.

Myndighederne har ifølge The Guardian erkendt, at man har fejlet i sagen, eftersom en socialarbejder, der besøgte familien, allerede i 2011 underrettede om, at hunden opførte sig aggressivt. Socialarbejderen anmodede om, at man undersøgte, om ejerne var egnede til at have hunden, der angiveligt blev holdt i et hundebur i lejligheden og sjældent kom uden for hjemmet.

Chicos tidligere ejer, den 52-årige kvinde, sad bundet til en kørestol efter at være blevet angrebet af sin eksmand i 2005. Den 27-årige søn var syg og havde indlæringsvanskeligheder. Der har været spekulationer om, at moderen anskaffede sig Chico som en form for beskyttelse, forud for at hendes tidligere mand stod til at blive løsladt fra fængslet, men den teori har en advokat, der repræsenterer kvindens tre døtre ifølge det tyske medie Faz ikke ønsket at bekræfte.

Socialarbejderen, der vurderede, at hunden lod til at være en »kampmaskine«, arrangerede ifølge The Guardian, at sønnen skulle tage hunden med til en hundetræner, der kunne vurdere sagen. Men der blev tilsyneladende aldrig fulgt op på anmodningen, der potentielt kunne have ført til, at hunden var blevet fjernet fra hjemmet.

Sagen om Chico har således delt befolkningen i spørgsmålet om, om hunden er en koldblodig morder eller et uskyldigt dyr, som er blevet svigtet og gjort til et monster af mennesker. Tilbage står stadig spørgsmålet, om hunden kan få lov at leve videre - f.eks. på et særligt sted for dyr med adfærdsproblemer. Det afklares ifølge tyske medier onsdag, når hunden underkastes et helbredstjek.