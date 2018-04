200.000 pakker er uafhentet efter nye momsregler i Sverige

Omkring 200.000 pakker ligger uafhentet på svenske posthuse, efter at der den 1. marts blev indført nye momsregler for pakker til Sverige.

Det fleste pakker er fra Kina. Ifølge kommunikationschef i Postnord, Thomas Backteman, vil de uafhentede pakker blive sendt retur til det land, som de kommer fra.

Det skriver Svenska Dagbladet, som beskriver de uafhentede pakker som en momsprotest.

Før 1. marts har pakker købt over internettet fra lande uden for EU været fritaget for moms.

Reglerne er blevet ændret, fordi momsfritagelsen strider med svensk lovgivning.