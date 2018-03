To personer meldes dræbt under gidseldrama i Frankrig - myndighederne ser det som terror

Mindst to personer skulle være blevet dræbt i det supermarked i det sydvestlige Frankrig, hvor en bevæbnet mand har taget gidsler.

Det oplyser en sikkerhedskilde til nyhedsbureauet AFP.

Supermarkedets slagter er blandt de dræbte, oplyste borgmester, Eric Ménassi, tidligere ifølge regionalavisen La Depeche. Adskillige andre personer skulle ligeledes være såret.

Frankrigs premierminister, Edouard Philippe, betegner situationen som »alvorlig«, mens indenrigsminister Gérard Collomb har meddelt, at han er på vej til gerningsstedet.

Efterforskningen er blevet overdraget til de franske terrormyndigheder.

Også en betjent er blevet såret i skulderen, skrev politiet tidligere på Twitter. Det er uklart hvor og hvordan dét skete.

Politiet har meddelt, at otte mennesker holdes som gidsler i supermarkedet Super U i Trebes. Ifølge borgmester Eric Ménassi skulle gidseltageren ved 13.15-tiden efter hans oplysninger være alene tilbage i supermarkedet.

Gidselsituationen begyndte kort efter kl. 11.00, da gerningsmanden gik ind i supermarkedet og erklærede sin loyalitet over for terrororganisationen Islamisk Stat (IS), oplyser anklagemyndigheden i Toulouse.

Borgmesteren i Trèbes siger i et interview med den lokale radiostation Sud Radio kl. 12.00, at det er »en tragedie«, men at de overlevende gidsler tilsyneladende er løsladt igen:

»Personen skal have råbt Allahu Akbar (Gud er større, red.), da han gik ind i supermarkedet. Han befinder sig på nuværende tidspunkt inde i supermarkedet. Der er ikke længere nogle gidsler og ifølge de seneste oplysninger, som jeg har fået, er han sammen med en politimand,« siger borgmester og tilføjer, at der ifølge hans informationer er to ofre.

Trebes ligger op mod Pyrenæerne mellem Toulouse og Montpellier.

Frankrig er stadig i højt alarmberedskab efter terrorangrebene mod Charlie Hebdo og i Paris i 2015 og i Marseille i juli 2016.