Hovedmistænkt bag Paris-angreb vil ikke udtale sig i retten

Den sidste overlevende mistænkte fra angrebene i Paris i 2015, Salah Abdeslam, har erklæret, at han ikke vil svare på spørgsmål i en retssag, der mandag er indledt i en belgisk domstol.

Den 28-årige Abdeslam blev tidligt mandag transporteret til en domstol i Bruxelles fra sin fængselscelle i Frankrig.

Han vil i den belgiske hovedstad, Bruxelles, blive retsforfulgt under massive sikkerhedsforanstaltninger for at have skudt mod politifolk, tre dage før han blev pågrebet af politiet i Belgien i 2016.

En retssag om massakren i Paris, hvor 130 mennesker blev dræbt 13. november 2015, ventes ikke før næste år.

Abdeslam, som er født i Belgien, har marokkansk baggrund og fransk statsborgerskab. Hans storebror var blandt de angrebsmænd, der sprængte sig selv i luften under angrebene i Paris.

Abdeslam har siden sin anholdelse 18. marts 2016 siddet varetægtsfængslet i Frankrig.

Her er han under overvågning 24 timer i døgnet. Blandt andet på grund af risiko for selvmord.

For nylig er han blevet overført til et højsikkerhedsfængsel tæt på Frankrigs nordlige grænse, så han kan fragtes til domstolen Palais de Justice i Bruxelles hver dag.

Retsmøderne i Bruxelles ventes at vare en uge og vil kun omhandle begivenheder i forbindelse med pågribelsen i Belgien, som Abdeslam flygtede til efter angrebene i Paris.

Retssagen har ført til forhøjet alarmberedskab i Bruxelles. Over 100 politifolk er udkommanderet i og omkring Justitspalæet.

Abdeslam og en mand, som blev anholdt sammen med ham, tuneseren Sofiane Ayari, 24 år, kan blive idømt op til 40 års fængsel.

Begge mænd var småkriminelle, inden de blev radikaliseret. De holdt til i den berygtede Bruxelles-bydel Molenbeek.

Anklagerne mener, at Salah Abdeslam, som i Frankrig er sigtet for at lede logistikken bag angrebene i Paris, ville have udløst en selvmordsvest, men at denne fejlede.