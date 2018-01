Mor til H&M-model: »Jeg ved, hvad racisme er. Jeg er selv blevet kaldt abe«

Meget er blevet sagt.

Både om H&M og om moren til den femårige, sorte dreng, som optrådte i en trøje med påskriften »Coolest Monkey in the Jungle« (den sejeste abe i junglen, red.) i H&M's webshop.

For hvordan kunne den svenske tøjkæde offentliggøre så racistisk et billede på sin hjemmeside, og hvordan kunne moren give H&M lov til at bruge sin søn på denne måde?

Terry Mango, eller Teresa Mango, som SVT kalder hende, har tidligere skrevet på Facebook, at hun ikke kunne se noget racistisk i trøjen - heller ikke når hendes søn har den på. Og hun advarede mod at råbe »ulven kommer.«

Det har ført til voldsom kritik, og forleden kom det frem, at hun og familien har måttet flytte af sikkerhedshensyn. Ikke mindst foranlediget af at flere H&M butikker blev stormet og vandaliseret i Sydafrika i weekenden.

Nu fortæller den svensk-kenyanske mor om hele affæren til SVT.

»Det er hårdt. I begyndelsen er man stærk og ignorerer det bare, men man kan ikke ignorere alt. Det har taget hårdt på mig.«

Ifølge Teresa Mango har hun modtaget tusindvis af hadefulde mails, sms'er og kommentarer som reaktion på, at hun bad folk om at »komme videre.«

»Fra et almindeligt liv til tumult,« lyder det.

Hun gentager endnu engang sin holdning om, at hun ikke finder trøjen racistisk.

»Jeg ved, hvad racisme er. Jeg er selv blevet kaldt abe, og jeg kender historien, men i denne sammenhæng ser jeg ikke koblingen. Samtidig må vi respektere hinandens holdninger, og hvordan vi tolker ting i livet.«

H&M har både undskyldt for miseren og trukket billede samt trøje tilbage. Og selv om Teresa Mango accepterer undskyldningen, er hun og familien i juridiske forhandlinger med H&M om en erstatning.

Hovedpersonen, hendes femårige søn, er uvidende om al den ballade, trøjen har afstedkommet.

»Han har ikke fundet ud af, hvad racisme. Og vi har ikke villet fortælle, hvad den trøje har ført til rundt om i verden. Han ved bare, at han er en superstar, og at alle synes, at han er cool,« siger Teresa Mango til SVT.